SUCCESSOS
Desarticulen una banda de lladres de trasters
La policia ha detingut aquest cap de setmana tres homes no residents, de 31, 41 i 49 anys, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni i l’ordre públic. Són sospitosos de formar part d’una banda organitzada que hauria estat actuant des del mes d’agost forçant trasters a la vall central. El seu mètode consistia a llogar un traster de manera legal per obtenir accés a l’edifici, i un cop dins, forçar-ne d’altres per sostreure objectes de valor.
Els tres homes van ser interceptats aquest cap de setmana quan tornaven a actuar. La policia els va detenir in fraganti en dos edificis diferents, després que intentessin fugir. Als vehicles se’ls van trobar eines pròpies de grups criminals i utensilis per manipular rellotges o verificar or. Fins ara s’han recollit quatre denúncies per fets similars, amb un perjudici total que s’acosta als 90.000 euros.
També es van arrestar dos homes per agressions en locals d’oci i quatre turistes per possessió de drogues.