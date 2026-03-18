Habitatge
Les hipoteques avalades pel Govern van dels 290.000 als 570.000 euros
L'executiu pagarà al voltant de 464.000 euros
El Govern d'Andorra ha fet pública la relació de les vuit persones beneficiàries del programa d’accés al primer habitatge de propietat per a residència habitual i permanent, amb operacions formalitzades entre el desembre del 2025 i el febrer del 2026. Segons les dades publicades al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), els imports dels avals concedits se situen entre els 290.000 i els 570.000 euros, en funció de cada operació, amb diversos expedients que superen els 350.000 euros. L’edicte també recull els imports que avala el Govern d'Andorra, que se situan al voltant dels 464.000 euros i que oscil·len aproximadament entre els 40.700 i els 81.800 euros.
En concret, entre els imports més elevats hi ha un aval de 570.000 euros, mentre que altres operacions destacades se situen en 478.000, 395.000 o 390.000 euros. A la banda baixa, els avals parteixen dels 290.000 euros, amb altres casos al voltant dels 365.000 o 384.000 euros.
NACIONAL
Els compradors són residents consolidats
Paula Zeppa