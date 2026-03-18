La Massana
Govern defensa la rotonda de la Serra de l'Honor "per criteris tècnics i de seguretat"
Ferré assegura que “no és un indret amb pendent accentuat” i nega que l’obra respongui a interessos urbanístics
El ministre de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, ha defensat la ubicació i el disseny de la nova rotonda de la Serra de l'Honor, a la CG-3 a la Massana, assegurant que responen a criteris tècnics i de seguretat viària. En resposta a les preguntes de la consellera socialdemòcrata Laia Moliné, el ministre ha afirmat que “l’indret adoptat per a la ubicació de la rotonda no és un indret amb pendent accentuat” i que, segons els estudis tècnics, el pendent màxim dins la rotonda és del 3,6%. En aquest sentit, ha detallat que el traçat s’ha adaptat per suavitzar el relleu i facilitar els girs, especialment per a vehicles pesants, seguint “les regles d’art de l’enginyeria viària” i la normativa nacional.
Ferré ha explicat que la incorporació de la rotonda respon també a la necessitat de millorar un punt “conflictiu històric del revolt, especialment per motius d’excés de velocitat i falta d’adherència”, i que la decisió es va prendre a partir de recomanacions del comú de la Massana. També ha remarcat que l’actuació s’ha integrat dins la planificació viària amb la seva inclusió al Pla sectorial de noves infraestructures viàries, i ha subratllat que “no millora ni facilita cap parcel·lació de terrenys”, ja que els sòls afectats “ja tenien la catalogació de sòl urbà consolidat”.
Pel que fa a les condicions hivernals, el ministre ha indicat que s’aplicaran les mateixes mesures que a la resta de la xarxa viària, com el pas de llevaneus i saladores, i ha assegurat que “no s’ha cregut oportú fer més consideracions relacionades amb la viabilitat hivernal”. Finalment, ha insistit que el projecte respon a l’interès general i a la mobilitat, i ha defensat que tant el Govern d'Andorra com el comú “han actuat amb transparència i antelació”, en una actuació pensada per optimitzar la seguretat i la circulació abans de l’entrada en funcionament de la desviació de la Massana-Ordino, prevista per a finals del 2026.