Funció Pública
Govern aprova el reglament de classificació de llocs de treball
Sortirà publicat al BOPA la setmana vinent
El Govern d'Andorra ha aprovat avui el reglament de classificació de llocs de treball, que sortirà publicat la setmana vinent, tal com va establir la sentència dictada per la Batllia en relació a tres denúncies presentades contra la reclassificació dels llocs de treball. "La sentència diu que hem de publicar aquest reglament, agafar les tres resolucions judicials i tornar a fer el mateix procés", ha explicat el ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Marc Rossell. El ministre també ha apuntat que el reglament, ara, només s'aplicarà per les persones afectades, que se'ls hi tornarà a classificar el lloc de treball en base al reglament.