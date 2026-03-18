Tribunals
Testimonis corroboren l'assetjament que patia una dona per part de l'exparella
La sentència, prevista per al 27 de març, decidirà sobre la petició de 30 mesos de presó que demana Fiscalia o l’absolució sol·licitada per la defensa
La vista oral per un presumpte cas d’assetjament d'un jove andorrà de 31 anys a qui s'acusa d'haver assetjat l'exparella entre el 2021 i el 2023, ha avançat aquest dimecres amb una jornada centrada en els fets posteriors a la ruptura, amb testimonis que han apuntat a un clima sostingut de pressió, por i afectació emocional de la víctima.
La mare de la jove ha explicat que la va començar a acompanyar per evitar trobades amb l’acusat, a qui ha descrit com a “violent” en una relació que ha qualificat de “tòxica”. Ha relatat episodis com l’aparició de l’home en un establiment sense intenció de comprar o els cops insistents a la porta del domicili, que, segons ha dit, generaven ansietat a la filla.
En la mateixa línia, l’actual parella de la víctima i antic amic de l’acusat ha descrit una trobada a la plaça on tenia estacionada la motocicleta com un “parany”, assegurant que l’acusat s’hi va presentar per demanar-li explicacions. El testimoni ha emmarcat l’escena en un episodi previ, també relatat per un altre compareixent, en què la víctima va fugir angoixada després que l’acusat se li acostés i li toqués l’espatlla per saludar-la durant una trobada casual. Ha subratllat, així, una actitud que ha qualificat de "desafiant" per part de l’acusat.
També han declarat responsables de l’entorn laboral de la víctima, que han confirmat la contractació de l’acusat per disposar bons informes en una feina similar previa per incorporar-se al mateix centre on ella treballava, sense tenir coneixement de la relació entre ambdós. Un cop informats, l’empresa va activar mesures per evitar qualsevol coincidència. Posteriorment, l’acusat va causar baixa voluntària i, tot i no al·legar cap motiu en el registre formal, hauria justificat la seva marxa per qüestions familiars en converses fora de procediment.
Els agents de policia que van intervenir en diferents incidents han descrit la víctima com a “molt afectada”, amb tremolors que dificultaven la comunicació, mentre que l’acusat es mostrava tranquil i col·laborador. També han esmentat la intervenció d’una navalla, que l’home va justificar com a eina d’ús quotidià.
Finalment, la psicòloga que atén la víctima des de l’inici de la relació ha qualificat el vincle de “disfuncional” i ha indicat que la jove ha superat aproximadament un 90% del quadre d’ansietat, pànic i depressió associat als fets. Amb tot, ha remarcat que persisteix un impacte residual —entorn del 10%—, especialment en forma de por a trobar-se amb l’acusat.
La Fiscalia manté la petició de 30 mesos de presó condicional, mentre que la defensa sol·licita l’absolució. La sentència està prevista per al 27 de març.