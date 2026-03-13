VISTA ORAL DEL TRIBUNAL DE CORTS
Un acusat d’assetjar l’exparella admet mesos de pressions a la noia
El jove andorrà s’exposa a 30 mesos i la víctima sosté que la relació era “disfuncional”
Un jove andorrà de 31 anys s’enfronta a una pena de trenta mesos de presó condicional a instàncies de la Fiscalia per assetjament a l’exparella entre els anys 2021 i 2023, mentre que la defensa sol·licita l’absolució de l’acusat. La vista oral, que va començar a celebrar-se ahir al Tribunal de Corts, va recollir les declaracions tant de la víctima com de l’acusat, amb episodis que s’allarguen des de la ruptura de la parella fins als intents de reprendre la relació mesos després per part de l’acusat.
La víctima, de 30 anys i resident a Andorra la Vella, va declarar que la relació que mantenia amb l’acusat des del 2012 era “disfuncional” i que es va sentir “controlada i pressionada” durant anys. Va explicar que va decidir posar fi a la relació el 2021 perquè “veia coses que no m’agradaven i m’obligava a fer coses que no volia”. La dona va relatar que amb el temps va perdre el seu grup d’amigues i gairebé tota la vida social. “Vaig deixar de tenir grup d’amigues quan vaig començar amb ell, no tenia cap vida social”, va dir, tot afegint que ell s’enfadava si no volia mantenir relacions sexuals o sortir amb amistats. També va assenyalar que l’acusat li comprava roba d’una talla menor a la seva i no la deixava vestir com ella volia.
Una insistència extrema
La dona va explicar que, després de la ruptura de la relació, impulsada per ella, l’acusat va tenir moments que considerava intimidatoris. “Picava a la porta de casa meva, cridava i donava cops a objectes”, va declarar, tot i que va aclarir que no havia patit violència física directa. La víctima va recordar que a vegades l’acusat “deia que es tiraria a un riu” després de la separació. També va relatar que la mare i la germana de l’acusat es van presentar al seu domicili per demanar-li explicacions sobre la ruptura i que, per aquesta raó, va començar a anar a la psicòloga, primer per temes d’estudis i després per parlar del comportament de l’acusat. Va explicar que encara segueix tractament psicològic i psiquiàtric, que havia reduït amb la mediació, però que aquesta setmana ha tornat a augmentar a causa del retorn dels procediments judicials.
L’acusat, resident a Escaldes-Engordany i treballador com a monitor d’spa, va admetre que després de la ruptura va insistir durant mesos a parlar amb la víctima tot i que ella li havia demanat que no ho fes. Va reconèixer que aproximadament una setmana després de la separació es va presentar al domicili de la jove i que hi va tornar diverses vegades. “Unes quatre vegades o així”, va declarar, admetent que de vegades picava a la porta encara que la mare li demanava que marxés. Va afirmar que la seva insistència tenia com a finalitat intentar recuperar la relació i que “mai havia tingut intenció de fer-li mal físicament”.
L’acusat va explicar que enviava missatges a la víctima demanant disculpes “per la pressió exercida”. En un correu del juny del 2021 li va escriure: “Ho sento per haver-te pressionat tant amb aquest tema”, amb referència a la ruptura i a la voluntat de reprendre la relació. També va admetre haver utilitzat un servei de missatgeria per fer-li arribar paquets al domicili, que contenien un peluix, una carta i un paquet de menjar, amb la finalitat de disculpar-se i intentar parlar amb ella.
Una ruptura obsessiva
L’acusat va relatar que la ruptura el va afectar profundament i que va patir “un atac de pànic” quan ella li va comunicar que volia deixar la relació. Va negar ser gelós i va assegurar que la seva actitud era de sobreprotecció, motivada pel desig que la jove estigués bé i per preocupar-se per la seva integritat física i emocional. Va insistir que mai havia estat violent ni havia amenaçat ni coaccionat la víctima. També va explicar episodis concrets posteriors a la ruptura, com quan es va trobar amb la jove al parc, a l’entrada d’un centre comercial i en altres espais públics. Va afirmar que només intentava parlar amb ella per resoldre la situació i que mai la va seguir ni la va agafar del braç, tot i que en alguna ocasió ella va sortir corrent. Va reconèixer que va haver-hi altres camins per tornar a casa seva, però que va coincidir amb ella en alguns trajectes.
La víctima va insistir que l’acusat la controlava en aspectes de la seva vida social i sexual. Va declarar que amb ell havia perdut autonomia i que la seva actitud després de la separació li va generar por i malestar continuat. La vista oral continuarà amb la declaració de més testimonis i la presentació de la resta d’evidències, que serviran per determinar si l’acusat ha de complir la pena que demana el ministeri públic.