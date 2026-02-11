Mobilitat
Retencions a la rotonda de la Seu cap a Andorra per les protestes dels docents
Els sindicats reclamen més personal, menys burocràcia i millores salarials en una jornada de protestes arreu del territori
La manifestació de docents a Catalunya ha provocat retencions d'entrada a la Seu d'Urgell fins a la una del migdia, quan la protesta ha finalitzat. Els professors s'han concentrat a la rotonda de Castell Ciutat a les 11.30 hores i han fet el recorregut, tallant la carretera, fins a la rotonda d'accés a Andorra. Tal com es pot veure en els vídeos publicats pel diari Segre, els professors han fet batucades per exigir millors condicions laborals.
Els docents de l'Alt Urgell i d'arreu de Catalunya s'estan mobilitzant per reclamar millores en el seu àmbit com un reforç de personal als centres, la reducció de la càrrega burocràtica i millores salarials. Entre les diverses organitzacions participants en la protesta, destaquen el sindicat majoritari USTEC-STES, ASPEPC-SPS;CCOO,CGT; UGT i la Intersindical.
NACIONAL
Retencions a diverses carreteres de Catalunya per la vaga educativa
Redacció
També hi ha hagut mobilitzacions a Puigcerdà, amb una marxa des de l’Escola Llums del Nord fins a la plaça de l’Ajuntament; al Pallars Jussà, amb una tancada a l’Escola de Salàs de Pallars; a Tremp, amb un taller de pancartes i manifestació davant la delegació territorial d’Educació; i a Vielha, amb una concentració davant el Conselh Generau d’Aran.
En un manifest conjunt, els sindicats asseguren que el conflicte educatiu respon a problemes estructurals i reclamen la reducció de ràtios, més recursos per a l’atenció a la diversitat, increment de plantilla i millores salarials, així com una major participació democràtica en el funcionament dels centres. Adverteixen que les condicions laborals són “insostenibles” i no descarten noves jornades de vaga si no hi ha avenços en les negociacions.