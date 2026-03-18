Un centenar d'habitatges d'ús turístics podrien donar-se de baixa per falta de clients
363 pisos turístics ja han passat a ús residencial des de l’entrada a tràmit de la llei
El Govern d'Andorra ha aprovat el reglament que permetrà cancel·lar la inscripció dels habitatges d’ús turístic (HUT) que no registrin activitat durant dotze mesos consecutius, en el marc del desplegament de la Llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge. Segons el ministre portaveu, Guillem Casal, “hi ha un centenar llarg d’habitatges d’ús turístic que estan afectats per no inscriure’s al Registre d'ocupació d'allotjaments turístics (ROAT)”, fet que evidencia l’abast immediat de la mesura. El reglament entrarà en vigor a partir del 17 d'abril i "a partir d'aquell moment hi haurà una vigilància constant, perquè el que faci 12 mesos que no registra clients, caurà".
El text estableix que els HUT que no hagin inscrit cap client al (ROAT) durant un any seran donats de baixa d’ofici dels registres corresponents. El Govern d'Andorra defensa que la iniciativa permetrà millorar el control i la fiabilitat del sistema, alhora que contribuirà a alliberar habitatge cap al mercat residencial. De fet, des de l’entrada a tràmit de la llei, 363 pisos turístics ja han passat a ús residencial.
