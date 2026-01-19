PREVISIÓ DEL GENER
Els pisos turístics preveuen ocupacions superiors al 80%
L’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic (AEMET) preveu una ocupació superior al 80% durant el mes de gener. El nucli que atrau més visitants és Encamp, concretament al Pas de la Casa, on la previsió supera el 85% segons la informació recollida de 494 apartaments. A la capital, Andorra la Vella, les expectatives són més moderades i s’estimen al voltant del 75%, segons van informar des de l’associació. La parròquia de Canillo, amb el Tarter i Bordes d’Envalira, se situa a mig camí, amb una ocupació prevista pròxima al 84%.
Les previsions del mes de febrer s'apropen al 90%
Les perspectives per al mes de febrer són encara més positives a les parròquies del nord. Canillo s’espera que superi el 90% d’ocupació amb les previsions aportades per 160 pisos turístics, mentre que el Pas de la Casa podria arribar al 87% a causa que la temporada d’hivern es trobarà en el seu moment àlgid en tractar-se d’un període d’arribada de molts grups. Andorra la Vella veuria una baixada fins al 64%.