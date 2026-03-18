La CASS vol localitzar Maverick Viñales
L'objectiu és la notificació d'un acte administratiu que afecta els interesos del pilot de motociclisme
La Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) ha publicat un edicte al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) avisant al pilot de motociclisme Maverick Viñales per transmetre-li una comunicació. L'edicte es publica perquè, davant la impossibilitat de localitzar el pilot, la persona interessada, en aquest cas Viñales, disposa d'un termini de vuit dies hàbils per personar-se a les dependències de la CASS, "a fi de procedir a la notificació personal de l'acte administratiu de referència que afecta els seus interessos".
En cas que Viñales no comparegui a les dependències indicades, "s'entendrà efectuada la notificació a tots els efectes des de l'endemà dels vuit dies, i se seguirà el procediment administratiu establert", apunta l'edicte.
Viñales també està buscat per la secretaria d'Estat de Relacions Internacionals Financeres, que va emetre un edicte al BOPA el passat mes de desembre, "a l’efecte de rebre una notificació en matèria d’intercanvi d’informació fiscal".
