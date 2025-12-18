BOPA
Finances vol localitzar Joan Laporta i Maverick Viñales
Els reclama per una notificació d’intercanvi d’informació fiscal
El president de l’FC Barcelona, Joan Laporta, té pendent un assumpte amb el ministeri de Finances d’Andorra. La secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals va publicar ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un edicte per convocar el màxim responsable del Barça a fi de fer-li una notificació.
L’edicte insta Joan Laporta Estruch a posar-se en contacte amb la secretaria d’Estat “a l’efecte de rebre una notificació en matèria d’intercanvi d’informació fiscal” en un termini de deu dies hàbils a partir de la data de publicació. L’avís, signat per la secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana, especifica que, si passat aquest termini Laporta no contacta amb el ministeri, “la notificació s’entendrà com a practicada a tots els efectes legals” des de l’endemà del venciment. A partir d’aquí, Laporta disposarà de deu dies hàbils per presentar un escrit d’oposició, amb l’objectiu que Finances no executi l’intercanvi d’informació.
El ministeri de Finances recorda que un no resident a Andorra, com Laporta, ha de designar un representant resident fiscal al Principat perquè totes les actuacions del procediment relacionat amb el requeriment d’informació fiscal puguin dur-se a terme correctament.
Paral·lelament, el pilot de motociclisme Maverick Viñales ha estat convocat en un altre edicte pels mateixos motius que Joan Laporta. La secretaria d’Estat d’Afers Financers Internacionals publica al BOPA una convocatòria per lliurar a l’excampió de Moto3 català quatre notificacions en matèria d’intercanvi d’informació fiscal.