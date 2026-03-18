Extradits a França dos fugitius per tràfic de drogues i blanqueig
La parella havia estat detinguda al Tarter al gener amb una ordre internacional de la Interpol
La policia d'Andorra ha fet efectiva aquest dimecres al matí l’extradició de dos fugitius buscats per la justícia francesa com a presumptes autors de delictes relacionats amb el tràfic de drogues i el blanqueig de diners. Es tracta d’un home de 32 anys i una dona de 28 que van ser localitzats i detinguts a finals del mes de gener al Tarter, on es trobaven fent turisme, després que es difongués una ordre de recerca i detenció internacional a través de la Interpol davant la sospita que podien estar a Espanya, Andorra o el Marroc.
Detinguda una parella buscada per tràfic de drogues i blanqueig
Un cop rebuda l’alerta, la policia va posar els fets en coneixement del ministeri de Justícia i Interior, que va traslladar el cas a la Fiscalia, la qual va ordenar la detenció. Posteriorment, la Justícia va decretar l’ingrés de la parella al Centre Penitenciari de la Comella, en presó preventiva fins que el Tribunal de Corts ha autoritzat l’extradició, aquest matí. Aquest dimecres, els dos detinguts han estat lliurats a la Gendarmerie nationale -policia francesa- a la frontera francoandorrana per al seu trasllat a França.
Segons la investigació, l’home, considerat perillós, seria el presumpte cervell d’una xarxa de tràfic de drogues a gran escala que hauria operat entre el gener del 2023 i el novembre del 2025, venent cànnabis i cocaïna entre els departaments de Les Landes i els Pirineus Atlàntics. A més, se’l considera responsable d’organitzar el transport de cocaïna des de la regió de París fins al sud del país. Per la seva banda, la dona també estaria implicada en el tràfic d’estupefaents i en el blanqueig de diners procedents d’aquesta activitat delictiva.