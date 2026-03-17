ESTADÍSTICA
Més hipoteques concedides i més cares durant el 2025
L’exercici es va tancar amb 961 préstecs per adquirir un habitatge i la mitjana de l’import es va enfilar als 401.591 euros
L’estadística de les hipoteques corresponent a l’exercici del 2025 constata l’activitat notable del mercat immobiliari, però també que es necessita un bon coixí econòmic per accedir-hi amb la intenció de comprar. Es van concedir un total de 961 préstecs per adquirir un habitatge (primera o segona residència), que són un 37,5% més que l’any anterior. I el valor mitjà van ser de 401.591 euros, quan un any abans la xifra havia estat de 334.102 (un 20% inferior). La quota mensual mitjana que s’havia d’abonar per fer front al crèdit de l’habitatge va ser de 1.394 euros.
Si es tenen en compte la totalitat de béns immobles (terrenys, aparcaments, locals), les hipoteques concedides durant l’any superen el miler (1.064, quan l’any anterior no van arribar a les 800), amb un valor mitjà de 781.640 euros, un 46,1% per sobre de l’any 2024 (535.151 euros). La mensualitat mitjana del crèdit puja fins als 2.255 euros. La nota difosa pel departament d’Estadística destaca que hi ha un percentatge molt majoritari de compradors radicats al país: 961 van ser residents i 103 clients internacionals. La mitjana d’edat dels titulars dels préstecs se situa en els 40 anys.
Les parròquies amb més activitat de compravenda d’habitatge van ser, de més a menys operacions, Canillo (182), la Massana (169), Encamp (166) i Escaldes (164). El nombre de préstecs concedits creix a totes les parròquies i únicament baixa a la capital. Però si es té en compte el valor, Andorra la Vella lidera el rànquing amb un total de 191 milions d’euros concedits. L’estadística també recull el tipus d’interès mitjà pagat durant el període (3,7795%) i els anys de mitjana que resten per a l’amortització de les hipoteques en curs (13,35).