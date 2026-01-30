HABITATGE
La quota mitjana de les hipoteques és de 1.346 euros
La quota mitjana de les hipoteques destinades a ús residencial es va situar en 1.346 euros durant el primer semestre del 2025. La xifra s’eleva fins als 2.446 euros si s’hi inclouen altres tipus de superfícies. Durant aquest període es van formalitzar 471 hipoteques, una dada que apunta que, un cop es disposi del balanç complet de l’any, se superaran els registres del 2024.
El 2024 es van formalitzar 769 hipoteques, de les quals 733 van correspondre a residents i 36 a clients internacionals, segons les dades presentades. D’aquestes, 699 van anar destinades a habitatges. Les parròquies on es van atorgar més préstecs van ser Encamp (157) i Andorra la Vella (150). Aquestes xifres representen un augment del 16% en el nombre de préstecs hipotecaris respecte a l’any anterior.
L’import total de les hipoteques concedides el 2024 va ascendir a 411 milions d’euros, fet que suposa un increment del 20% respecte de l’any anterior. D’aquest volum, 233 milions van correspondre a préstecs per a ús residencial. La parròquia on es va concentrar més capital va ser la Massana, amb 90 milions d’euros, mentre que Sant Julià de Lòria, amb 31 milions, va ser la que en va registrar menys. Si es té en compte només l’ús residencial, Andorra la Vella, amb 55 milions d’euros, encapçala el rànquing.