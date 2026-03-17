Successos
Detingut un quart membre de la banda de lladres de trasters
Es tracta d’un home de 41 anys i no resident, arrestat a Escaldes-Engordany
La policia ha detingut un quart membre de la banda organitzada que l’any passat va cometre diversos robatoris en trasters a la vall central. Es tracta d’un home de 41 anys i no resident, arrestat a Escaldes-Engordany, que tenia una ordre de recerca judicial amb detenció en el marc de la investigació oberta des del novembre.
El grup actuava sempre amb el mateix mètode: llogava un traster per obtenir el codi d’accés i, un cop dins de l’edifici, forçava altres espais, sostreia objectes i tornava a tancar els cadenats per no aixecar sospites. Els danys denunciats fins ara ascendeixen a prop de 90.000 euros i la policia no descarta que hi hagi més víctimes. Tots els implicats tenen antecedents en diversos països europeus.
NACIONAL
Redacció