Estadística
La demanda d’energia creix un 3% el gener
La produïda a Andorra ha estat un 0,4% menys que l’any anterior
La demanda total d’energia a Andorra durant el mes de gener del 2026 s’ha situat en 69.209 MWh, fet que representa un increment del 3% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons dades publicades per Estadística. En termes acumulats dels darrers 12 mesos, el consum elèctric ha estat de 586.260 MWh, un 2,6% més que el mateix període anterior.
El desembre ha comportat la importació de 60.938 MWh, un 3,8% més en comparació interanual, mentre que la producció nacional ha registrat una davallada del 2,97%. En l’acumulat anual, les importacions han sumat 450.642 MWh (+3,5%), mentre que l’energia produïda a Andorra ha estat de 135.729 MWh, un 0,4% menys que l’any anterior.
La demanda total d’energia al gener expressada en tones equivalents de petroli (TEP) ha estat de 21.402,1 TEP, amb una variació interanual negativa del 2%. El consum acumulat anual ha arribat a les 200.915,6 TEP (+0,7%). Al gener, destaquen els augments en fuel domèstic, i electricitat, mentre que el gasoil de locomoció i la gasolina presenten descensos mensuals.
Quant a la demanda dels clients de FEDA, al gener s’ha registrat un consum de 43.777,3 MWh, un 3,3%. Quant a l’acumulat dels darrers 12 mesos, ha sigut de 372.207,9 MWh, un +2,1% respecte al mateix període anterior.