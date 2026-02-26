Estadística

La demanda d’energia creix un 2,5% el 2025

L'energia produïda a Andorra ha estat un 0,2% menys que l’any anterior

La demanda d'energia al desembre va ser de 66.038 MWh.

Redacció
Andorra la Vella

La demanda total d’energia a Andorra durant el mes de desembre del 2025 s’ha situat en 66.038 MWh, fet que representa un increment de l'1,9% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons dades publicades per Estadística. En termes acumulats, el consum elèctric del 2025 ha estat de 584.233 MWh, un 2,5% més que el 2024.

Pel que fa a l’origen de l’energia, al desembre s’han importat 58.402 MWh, un 2,6% més en comparació interanual, mentre que la producció nacional ha registrat una davallada del 2,9%. En l’acumulat anual, les importacions han sumat 448.384 MWh (+3,4%), mentre que l’energia produïda a Andorra ha estat de 135.959 MWh, un 0,2% menys que l’any anterior.

La demanda total d’energia al desembre expressada en tones equivalents de petroli (TEP) ha estat de 21.463,2 TEP, amb un augment interanual del 8,5%. El consum acumulat anual ha arribat a les 201.348,4 TEP (+1%). Al desembre, destaquen els augments en fuel domèstic, gasolina i electricitat, mentre que el gasoil de locomoció presenta descensos mensuals.

Quant a la demanda dels clients de FEDA, al desembre del 2025 s’ha registrat un consum de 42.013 MWh, un 2,6% més que un any enrere. En l’acumulat del 2025, la demanda dels clients de FEDA ha estat de 370.796 MWh, amb un increment de l’1,9% respecte el 2024. En l’àmbit sectorial, i en el mes de desembre, destaquen l'increment d'administracions (+36%) i altres serveis (5,8%), mentre que la variació negativa més notòria és per a estacions d'esquí amb un -29,7%.

