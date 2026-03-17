Sant Julià de Lòria
Comencen les obres de perforació del túnel de Rocafort
La infraestructura tindrà tres carrils, dos en sentit nord i un en sentit sud
Els treballs de perforació del túnel de Rocafort han començat aquesta setmana amb el compromís del Govern d'Andorra d'obrir la infraestructura a l'estiu del 2027. El túnel, de 233 metres de longitud, tindrà tres carrils, dos en sentit sud i un en sentit nord, tot i que el central podrà ser reversible si convé. El projecte permetrà descongestionar el trànsit en un tram de la CG-1 on circulen 18.000 vehicles diaris.
Els treballs començaran cada dia a les vuit del matí i s'acabaran a les vuit del vespre, encara que durant l'abril i el maig s'allargaran fins a les deu de la nit. Al juny, quan arribi la segona màquina perforadora, s'iniciarà l'obertura del túnel per l'altra banda. Les voladures amb dinamita es faran com a mínim 20 metres muntanya endins per evitar l'excés de soroll.
El cap de Govern, Xavier Espot, ha afirmat avui al matí en roda de premsa que el túnel és una "infraestructura estratègica" que permetrà solucionar els problemes estructurals de trànsit a la zona en els dies de més afluència.