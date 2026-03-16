Estadística
Trameses 3.598 autoritzacions d'immigració entre el setembre i el novembre del 2025
Els permisos inicials han disminuït un 18,9% respecte del mateix període de l'any passat
El Servei d'Immigració va acordar un total de 3.598 autoritzacions inicials entre el setembre i el novembre del 2025, el que representa una variació negativa del 18,9% respecte al mateix període de l'any passat, segons ha informat Estadística aquest matí.
Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han concedit 1.340, un 7,9% menys que durant el mateix període del 2024. Així mateix, de permisos de residència i treball se n'han acordat 863, el que equival a un decreixement del 7,3%. Els permisos de residència simple han suposat 378 autoritzacions, un 15,8% menys respecte el mateix període del 2024, i pel que fa als permisos per a treballadors fronterers han estat 89, un 50,8% més que al mateix període de l'any passat.
Les autoritzacions de treball temporal han disminuït un 24,5% respecte al mateix període del 2024, i se'n han concedit 2.065. Les temporals per a empreses estrangeres van ser 101, i les d'estudis 71.
Les autoritzacions en vigor fins al 30 de novembre del 2025 es van situar en les 57.767, fet que equival a una variació anual positiva de l'1,8%, de les quals 55.403 han estat autoritzacions prorrogables (un 3,4% més).