Trameses 1.727 autoritzacions d'immigració entre l'agost i l'octubre del 2025
Els permisos inicials han augmentat un 4,3% respecte del mateix període de l'any passat
Entre l'agost i l'octubre del 2025, el Servei d'Immigració ha acordat un total de 1.727 autoritzacions inicials, el que representa una variació positiva del 4,3% respecte al mateix període de l'any passat, segons ha informat Estadística aquest matí.
Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n'han concedit 1.453, un 4,8% més que durant el mateix període del 2024. Així mateix, de permisos de residència i treball se n'han acordat 898, el que equival a un augment del 2,6%. Els permisos de residència simple han suposat 452 autoritzacions, un augment del 3,9% respecte el mateix període del 2024, i pel que fa als permisos per a treballadors fronterers han estat 89, un 50,8% més que al mateix període de l'any passat.
Les autoritzacions de treball temporal han augmentat un 105,1% respecte al mateix període del 2024, i se'n han concedit 121. Les temporals per a empreses estrangeres van ser 93, i les d'estudis 59.
Les autoritzacions en vigor fins al 30 d'octubre del 2025 es van situar en les 56.322, fet que equival a una variació anual positiva del 4,1%, de les quals 55.421 han estat autoritzacions prorrogables (un 3,8% més).