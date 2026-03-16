El Sipaag denuncia "irregularitats" en el procés de reclassificació dels llocs de treball
El sindicat assegura que el Govern "s’ha negat a facilitar les sentències als representants dels treballadors"
El Sindicat del Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG) ha denunciat irregularitats en el procés de reclassificació dels llocs de treball de l’Administració General dut a terme entre el 2024 i el 2025, després que diverses sentències de la Batllia en declarin la nul·litat. Segons el sindicat, la justícia considera que el procediment és invàlid perquè el Govern d'Andorra "va ignorar el Comitè Tècnic d’Organització i Gestió (CTOG)", va aplicar una metodologia externa de PwC "sense base normativa" i va validar les classificacions "sense conèixer-ne els detalls ni la metodologia utilitzada".
El SIPAAG també critica la "falta de transparència" del Govern d'Andorra, assegurant que "s’ha negat a facilitar les sentències als representants dels treballadors", fet que ha obligat el sindicat a demanar-les directament a la Batllia. El col·lectiu denuncia que “malgrat la rellevància d’aquestes sentències per a tot el personal, el Govern s’ha negat sistemàticament a facilitar-les als representants dels treballadors”.
El sindicat assegura que les resolucions judicials obren la porta a revisar el procés i defensa que “el procés seguit el 2023 i 2024 és invàlid”. En aquest sentit, expliquen que el tribunal ordena “retrotreure el procediment”, de manera que el Govern d'Andorra haurà de repetir-lo correctament i això “obrirà un nou termini de recurs per a tothom”, motiu pel qual insten els treballadors que no estiguin d’acord amb la seva classificació a demanar una revisió perquè “el dret a la informació i a una valoració justa no es negocia”.