Estadística
La quota mitjana de les hipoteques és de 1.394 euros
El 2025 es van formalitzar 1.064 hipoteques, un 38,4% respecte el 2024
La quota mitjana de les hipoteques destinades a ús residencial es va situar en 1.394 euros durant el segon semestre del 2025. La xifra s’eleva fins als 2.255 euros si s’hi inclouen altres tipus de superfícies. Durant aquest període es van formalitzar 593 hipoteques, mentre que en termes globals augmenten un 38,4% respecte el 2024, situant-se en 1.064.
El 2025 es van formalitzar 1.064 hipoteques, de les quals 961 van correspondre a residents i 103 a clients internacionals, segons les dades presentades. Les parròquies on es van atorgar més préstecs van ser Canillo (182) i la Massana (169). Aquestes xifres representen un augment del 37,5% en el nombre de préstecs hipotecaris respecte a l’any anterior.
NACIONAL
La quota mitjana de les hipoteques és de 1.346 euros
Àlex Ripoll
L’import total de les hipoteques concedides el 2025 va ascendir a 831,7 milions d’euros, fet que suposa un increment del 102,1% respecte de l’any anterior. Durant el segon semestre de l’any 2025, pel que fa al valor de les hipoteques concedides per a ús residencial, destaquen les parròquies de la Massana, Escaldes-Engordany i Canillo, amb aproximadament 45, 44 i 40 milions d’euros respectivament.