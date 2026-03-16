La incidència de la grip baixa lleugerament
El percentatge de mostres positives de l'onzena setmana de l'any ha estat de 12,5%
La incidència de la grip a Andorra ha baixat lleugerament, segons l’informe de vigilància dels virus respiratoris corresponent a la setmana 11 de l'any, publicat pel ministeri de Salut. En concret, la taxa d’incidència de la grip se situa en 11 casos per cada 100.000 habitants, seguint per sota del llindar epidèmic. La franja d'edat més afectada ha estat els adults majors de 74 anys.
La incidència de la grip repunta amb més afectació als majors de 74 anys
Pel que fa a les infeccions respiratòries agudes (ARI), la taxa d’incidència és de 131,61 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que es manté estable respecte a la setmana anterior. El grup d’edat més afectat continua sent el dels infants de 0 a 4 anys.
La vigilància virològica indica que el 12,5% de les mostres analitzades durant la setmana han resultat positives. D’aquestes, el virus més freqüent ha estat el metapneumovirus (75%), seguit pel virus VRS (16,67%) i l'adenovirus (8,33%).