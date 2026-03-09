Salut
La incidència de la grip repunta amb més afectació als majors de 74 anys
El percentatge de mostres positives de la desena setmana de l'any ha estat de 13,12%
La incidència de la grip a Andorra ha augmentat, segons l’informe de vigilància dels virus respiratoris corresponent a la setmana 10 de l'any, publicat pel ministeri de Salut. En concret, la taxa d’incidència de la grip se situa en 17,22 casos per cada 100.000 habitants, presentant un "petit augment" respecte a la setmana anterior, però seguint per sota del llindar epidèmic. La franja d'edat més afectada ha estat els adults majors de 74 anys.
Pel que fa a les infeccions respiratòries agudes (ARI), la taxa d’incidència és de 177,44 casos per cada 100.000 habitants, una xifra que es manté estable respecte a la setmana anterior. El grup d’edat més afectat continua sent el dels infants de 0 a 4 anys.
La vigilància virològica indica que el 13,12% de les mostres analitzades durant la setmana han resultat positives. D’aquestes, el virus més freqüent ha estat el rinovirus/enterovirus (33,3%), seguit del virus metapneumovirus (23,81%), i el 14,29% per virus VRS, adenovirus i grip A, respectivament.
