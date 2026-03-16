Detingut un turista amb 4,3 grams de cocaïna a la frontera del riu Runer
Els agents també van detenir tres persones més per intentar accedir al principat amb drogues durant la darrera setmana
La policia d'Andorra va detenir el passat dilluns a la tarda un turista de 53 anys que intentava accedir al país amb 4,3 grams de cocaïna per la frontera del riu Runer. En el marc d’aquests mateixos controls, la setmana passada els agents també van arrestar tres persones més per intentar entrar a Andorra amb drogues. Entre aquests casos hi ha un turista de 46 anys arrestat dilluns al matí a la frontera francoandorrana amb 1,2 grams de cocaïna.
Durant el cap de setmana, els agents van efectuar dues detencions més al riu Runer, en aquest cas de dos turistes de 35 i 36 anys que accedien al país amb 2,67 grams de cocaïna, 0,87 grams d’MDMA, 0,5 grams de ketamina i 4,5 grams de marihuana.