Celebració
89 detinguts per droga i comís de pastilles, cocaïna i èxtasi, als festivals del cap de setmana
Dos arrestats per tràfic i 87 més per possessió d’estupefaents en els controls desplegats entre dijous i diumenge
La policia d'Andorra ha tancat el dispositiu preventiu desplegat amb motiu dels festivals celebrats al país entre dijous i diumenge al Pas de la Casa - Snowrow i Maricongelada- i La Massana, amb 89 persones detingudes per drogues, segons ha informat el cos. D’aquestes, dues han estat arrestades per tràfic d’estupefaents i 87 més per possessió.
La primera detenció per tràfic de drogues es va produir dimarts al matí a la frontera francoandorrana, quan els agents van controlar un turista de 34 anys que accedia al país amb una pedra de cocaïna de 15 grams. L’arrest es va efectuar en el marc dels controls policials habituals, reforçats els dies previs als esdeveniments.
La segona detenció va tenir lloc divendres al vespre a l’interior del recinte d’un dels festivals, quan la policia va detectar un home que presumptament estava venent droga. En el moment del control, el turista de 28 anys va colpejar un agent i va intentar fugir, però va ser interceptat a l’exterior amb 57 pastilles d’èxtasi i 18 grams de cocaïna. A més del delicte contra la salut pública, també se l’acusa de delicte contra la Funció Pública i contra la integritat física i moral.
A banda d’aquests dos casos, 87 persones han estat detingudes per possessió de drogues, 35 a les fronteres i 52 en l’accés o als voltants del recinte d’un dels festivals. En la majoria de casos es tractava de petites quantitats, tot i que a quatre turistes —tres de 31 anys i un de 65— se’ls van intervenir 41 pastilles d’èxtasi.
En el conjunt del dispositiu, la policia ha comissat prop de 200 pastilles, així com uns 80 grams de cocaïna, més de 35 grams de tusi, 36 grams de metamfetamina, prop de 21 grams d’èxtasi, uns 130 grams d’haixix i 40 grams de marihuana, a més de petites quantitats de ketamina i algun segell d’LSD.
Segons el cos, la majoria dels detinguts són turistes d’entre 20 i 40 anys i el dispositiu s’ha tancat sense incidents destacats d’ordre públic, malgrat l’elevada afluència de participants als festivals celebrats aquests dies al país.