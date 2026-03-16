Demografia
Andorra arriba a 89.365 habitants, un 2,1% més que fa un any
Els residents de Colòmbia, Perú i Argentina lideren el creixement
La població resident a Andorra se situa en 89.365 persones a finals del febrer, el que representa un augment del 2,1% respecte al mateix mes del 2025. El total indica que el Principat compta amb 1.879 residents més que fa un any, segons les dades publicades avui per Estadística.
L’evolució de la població mostra que l’augment anual es concentra sobretot en el col·lectiu d’altres nacionalitats, que creix en 1.033 persones, amb una variació del 7,0% respecte al febrer de l’any anterior. Dins d’aquest grup destaca especialment l’increment de residents procedents de Colòmbia, el Perú i l’Argentina, que concentren el 32,0% de l’increment anual de la població estimada dins del grup d’altres nacionalitats.
La població de nacionalitat colombiana augmenta en 305 persones, fet que representa una variació anual del 22,1%. Les persones de nacionalitat peruana creixen en 182 residents, amb un increment del 22,8%, mentre que la població de nacionalitat argentina augmenta en 114 persones, amb una variació del 3,5%.
L'evolució de la població de nacionalitat andorrana és d'una pujada de 417 persones, mentre que la de nacionalitat espanyola ho fa en 303 residents i la francesa en 260 persones. En canvi, el col·lectiu de nacionalitat portuguesa registra un descens de 134 persones respecte al mateix període de l’any anterior.
El creixement demogràfic està encapçalat per Canillo, amb un increment de 437 residents, cosa que suposa una variació del 7,2%. Els segons augments rellevants són a Escaldes-Engordany amb 395 residents més, Encamp amb 339, la Massana amb 276 i Ordino amb 171. Sant Julià de Lòria suma 137 residents més, mentre que Andorra la Vella és la parròquia amb el creixement més moderat, amb 124 residents més, equivalent a un 0,5%.
La distribució per edats mostra més envelliment de la població. El grup de menors de 15 anys baixa un 2,2% en un any, fins a 9.574 persones, que representen el 10,7% del total. El febrer del 2025 aquesta franja ascendia a 9.791 persones. La major part dels habitants tenen entre 15 i 64 anys, amb un 73,4% del total, que es concreten en 65.590 residents. I els de 65 anys o més suposen el 16% restant, que correspon a 14.201, un 4,9% més que dotze mesos abans.
El total de població resident registrada per Estadística segueix reflectint menys habitants dels inscrits pels comuns. La població dels censos parroquials arriba a 94.351 a finals de febrer del 2026, fet que representa un increment de l’1,4% respecte a les 93.093 registrades el mateix mes del 2025.