INTERRUPCIÓ VOLUNTÀRIA DE L'EMBARAÇ
Macron “esperona” Espot a treballar per l’avortamen
El cap de Govern diu que cal buscar “equilibri” entre dret i coprincipat
L’escrit del Copríncep i president de França, Emmanuel Macron, on demanava al Principat avançar en l’assoliment de “tots” els drets de les dones va planejar ahir durant la celebració del 33è aniversari de la Constitució.
El cap de Govern, Xavier Espot, va qualificar les paraules del Copríncep com una forma “d’esperonar-nos a seguir treballant de manera constructiva”, assegurant que s’“ha avançat molt” en matèria d’igualtat de gènere durant els darrers anys i que cal buscar l’equilibri entre el dret i el model constitucional.
El PS celebra que el debat s’obri; Concòrdia diu que la finestra s’ha tancat
El síndic general, Carles Ensenyat, durant el discurs, va parlar de les “finestres d’oportunitat” fent referència als moments històrics que cal aprofitar per plantejar canvis socials i polítics. La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, va valorar positivament el concepte dins el marc constitucional per avançar en drets. Segons Vela, aquestes paraules obren la porta a reprendre el debat, destacant que la societat civil ha d’impulsar l’avenç en la garantia de drets i llibertats. Per contra, el president de Concòrdia, Cerni Escalé, va lamentar que aquesta oportunitat, segons la seva anàlisi, ja hagi passat. Tot i això, va assegurar que cal avançar en la despenalització del personal sanitari, que permetria facilitar les derivacions a l’estranger i obrint la porta al reemborsament per part de la CASS.