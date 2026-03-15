REFORMA DE LES PENSIONS
La comissió debatrà dimecres la proposta de la majoria
Jordi Jordana, president del grup parlamentari demòcrata, va confirmar ahir, durant la celebració del 33è aniversari de la Constitució, que el grup de la majoria presentarà la proposta sobre com abordar la reforma de les pensions el proper dimecres, durant la reunió de la comissió. Tot i l’avenç, Jordana va assegurar que encara caldrà debatre el text: “No crec que sortim dimecres amb una solució”, va explicar.
Hi ha una sèrie de mesures tècniques que cal avaluar
El Consell creu que posar un topall a les pensions seria “anecdòtic”
Àlex Ripoll
Jordana va assegurar que dimecres, els diversos grups “contraposarem models” i, tot i explicar l’existència de dos fronts diferenciats, “hi ha una sèrie de mesures tècniques purament fredes que aviat seria molt fàcil aplicar-les, però també hem de veure la repercussió social, quina seria l’efectivitat i que tinguin una afectació suportable”.