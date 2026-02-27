COMISSIÓ LEGISLATIVA
El Consell creu que posar un topall a les pensions seria “anecdòtic”
DA, el PS i Concòrdia apunten que posar un màxim a les prestacions més altes no tindria un impacte significatiu per salvar el sistema de jubilació
Una de les propostes que hi ha sobre la taula per reformar el sistema de pensions és establir un topall a l’import màxim que pot percebre una persona. Es tracta d’una mesura que els grups parlamentaris estan analitzant i que la majoria veuria amb bons ulls, però sobre la qual coincideixen que tindria un impacte “anecdòtic” en l’estalvi global, ja que només 32 pensions superen els 4.500 euros mensuals, el triple del salari mínim.
El president del grup parlamentari demòcrata i membre de la comissió legislativa de pensions, Jordi Jordana, va explicar al Diari que aquesta iniciativa “no serà de les més problemàtiques d’aplicar”, ja que s’havia abordat en debats previs. Tot i això, va remarcar que l’estalvi que se’n podria derivar “no seria gaire elevat” si la proposta acaba tirant endavant.
“L’estalvi que se’n podria derivar no seria gaire elevat”
La iniciativa, a més, hauria d’anar acompanyada d’altres ajustos, com ara la introducció de topalls en les bases màximes de cotització. L’objectiu seria evitar que aquelles persones que ja tinguin limitada la pensió continuïn cotitzant per sobre d’aquest límit. Aquesta qüestió també genera debat dins la comissió, tal com va indicar el conseller general de Concòrdia Pol Bartolomé, que va reconèixer l’existència de posicions divergents sobre si caldria aplicar un sostre a les cotitzacions de les rendes més altes.
“L’estalvi seria mínim, però la mesura genera consens”
Bartolomé, però, va coincidir amb la resta de grups que “l’estalvi seria mínim”, tot i que es tracta d’una de les mesures que generen més consens dins la comissió, va remarcar. El seu company de bancada i de comissió Jordi Casadevall la va definir com una iniciativa “d’estètica”, i va apuntar que, si s’aplica, respondria sobretot a un criteri de “solidaritat”.
“La mesura hauria d’anar acompanyada d’altres reformes”
La veu més crítica va ser la de la consellera general del Partit Socialdemòcrata Susanna Vela, que va posar en dubte la utilitat de la mesura tenint en compte el retorn limitat que podria generar. Vela va insistir que, en tot cas, “hauria d’anar acompanyada d’altres reformes, com ara la revisió dels topalls de cotització”. També es va mostrar contrària a altres opcions que s’han plantejat, com l’augment de l’edat de jubilació, assegurant que “falten estudis i dades per valorar com es podria afrontar” i quin impacte real tindria. Segons els informes independents encarregats pel seu grup, va asseverar que “no surt a compte guanyar dos anys més de cotització”, ja que no solucionaria el dèficit del sistema i implicaria un canvi “del tot impopular”.
NACIONAL
32 pensionistes superen els 4.575 euros
Dolors Moreno
Primera proposta
El topall de les pensions formarà part del primer paquet de mesures que es presentarà el 18 de març per part de Demòcrates per Andorra, segons va confirmar Jordana. Aquesta proposta inicial servirà per obrir formalment les negociacions i permetrà a la resta de grups disposar d’una base sobre la qual estructurar les seves alternatives.
Jordana no va avançar el contingut concret del document que es presentarà a la comissió, però va apuntar que seguirà la línia dels punts que ja s’han tractat fins ara, com l’eventual augment de les cotitzacions o la possible implementació d’un sistema privat complementari.
NACIONAL
El fons de reserva de jubilació s’apropa als 2.000 milions d’euros
Redacció
Els plans de pensions particulars, però, xoquen frontalment amb el que defensa el PS, que ja ha fixat línies vermelles abans d’analitzar la proposta demòcrata. Vela va deixar clar que la introducció d’una assegurança privada complementària “dista totalment” del model públic que defensa la formació, i va subratllar que la prioritat ha de ser reforçar i garantir la viabilitat del sistema existent.
Casadevall va assenyalar que durant el març i principi d’abril Concòrdia podrà aprofundir en les diferents opcions, i va remarcar que “sempre és millor tenir una proposta sobre la taula per començar a negociar”.
MANTENIR EL CONSENS AMB LA LLEI DEL SÒL
Casadevall va explicar que la voluntat és que el consens que es va assolir durant la primera fase es pugui traslladar també a la comissió legislativa. En aquest sentit, va destacar que la prioritat és elaborar un text conjunt que pugui recollir aportacions de totes les formacions.