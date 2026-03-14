CRISI DE LA VIVENDA
El Sindicat d’Habitatge reclama un índex de preus de referència davant la desintervenció del lloguer
L’organització considera que el pla del Govern podria facilitar noves pujades de lloguer i defensa mesures per regular el mercat
El Sindicat d’Habitatge ha reclamat la creació d’un índex de preus de referència i altres mesures de regulació del mercat del lloguer davant la proposta de desintervenció que prepara el Govern. L’organització considera que, tal com està plantejada, la iniciativa podria facilitar un retorn progressiu de les pujades de preu.
El sindicat ha afirmat a travé d'un comunicat que la proposta presentada com a “progressiva i garantista” no posa el focus en la protecció de les persones llogateres, sinó en la regulació del procés pel qual els preus podrien tornar a augmentar en els pròxims anys.
Segons l’entitat, el calendari previst podria deixar milers de famílies exposades a increments del lloguer o a situacions de pèrdua d’habitatge en el moment de renovar els contractes. També assenyala que els increments anuals plantejats pel Govern serien superiors a l’Índex de Preus al Consum (IPC), cosa que —segons el sindicat— podria afectar especialment els contractes més baixos.
L’organització també critica que els contractes signats en els darrers anys, que considera que ja presenten preus elevats en molts casos, no formen part del debat polític sobre la regulació del mercat del lloguer. Davant aquesta situació, el Sindicat d’Habitatge defensa la necessitat d’introduir mecanismes estructurals de control del mercat. Entre les mesures que proposa hi ha la creació d’un índex de preus de referència efectiu, l’establiment d’un registre de la propietat vinculat al mercat del lloguer i la limitació de les pujades anuals dels contractes.