33è ANIVERSARI DE LA CARTA MAGNA
Reforç policial especial als ambaixadors
Un dispositiu garantirà la seguretat dels representants diplomàtics el Dia de la Constitució
La policia desplegarà aquest cap de setmana un ampli dispositiu especial per garantir la seguretat dels ambaixadors d’Israel, dels Estats Units i dels Emirats Àrabs Units durant els actes institucionals del 33è aniversari de la Constitució. Segons fonts policials, el reforç estarà centrat a assegurar la protecció dels representants diplomàtics i mantenir l’ordre públic en totes les cerimònies oficials.
Els agents treballaran coordinadament amb altres unitats del cos per establir punts de vigilància estratègics al voltant dels edificis governamentals i dels espais on es realitzaran les recepcions i els actes protocol·laris. La presència de delegacions diplomàtiques internacionals, especialment d’aquells països amb representació oficial al Principat, farà necessari un reforç addicional amb presència policial constant en determinats punts. Les autoritats van informar que el dispositiu tindrà com a objectiu no tan sols la protecció dels ambaixadors, sinó també la correcta organització dels actes institucionals, garantint que tots els participants puguin accedir i circular amb seguretat. Els agents estaran distribuïts en zones estratègiques per controlar accessos, vetllar per la seguretat de les instal·lacions i prevenir possibles incidents.
Fonts policials van destacar que aquest reforç és habitual davant de la presència de delegacions internacionals en dates claus com la de la Constitució, i que permetrà una resposta immediata davant qualsevol eventualitat. També van indicar que el dispositiu inclourà coordinació amb responsables de protocol i seguretat dels representants estrangers per assegurar un desenvolupament fluid dels actes. La policia va recalcar que es prioritzarà la seguretat dels convidats internacionals i la normalitat de les cerimònies, amb un desplegament dissenyat per garantir l’ordre durant tota la jornada.