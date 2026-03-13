Pyrénées recomana els clients que comprovin els moviments bancaris pel ciberatac que va patir
El grup comercial remarca que no hi ha constància de cap ús fraudulent de les dades afectades per l'incident
El Grup Pyrénées ha fet un comunicat fent recomanacions als clients arran de l'incident de ciberseguretat que va patir la setmana passada i que afirma va afectar part de la seva infraestructura tecnològica. L'empresa recalca que ha activat els protocols interns de resposta i treballa amb equips especialitzats en ciberseguretat per contenir la situació, investigar-ne l’origen i restablir progressivament els sistemes afectats.
El grup comercial assenyala que a data d'avui "no hi ha constància que s’hagi realitzat cap ús fraudulent de les dades afectades per l’incident". I aconsella els clients com a mesura preventiva "mantenir-se alerta davant possibles comunicacions sospitoses, no compartir dades personals sense verificar la legitimitat de la sol·licitud i evitar clicar en enllaços o obrir fitxers adjunts de remitents desconeguts o dubtosos".
L'empresa explica que les últimes anàlisis indiquen que "s’hauria pogut produir un accés per part d’un tercer no autoritzat a determinades dades internes del grup i a determinades dades de caràcter personal d’alguns clients". El que afectaria "dades identificatives i, eventualment, mitjans de pagament com IBAN". El grup assegura que, fins ara, no s’han vist compromeses claus d’accés ni PINs.
Pyrénées exposa que durant les primeres hores de l’incident van informar i posar-se a disposició de les autoritats competents, entre les quals l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA), l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) i el Grup de Delictes Tecnològics de la policia d’Andorra.
L'empresa afirma que, després de les intervencions realitzades, tant l’operativa com els serveis funcionen amb normalitat i seguretat per als clients. I demana que per a qualsevol dubte o assistència, els clients poden contactar amb el delegat de protecció de dades del grup a través del correu electrònic dpo@pyrenees.ad o amb el servei d’atenció al client.