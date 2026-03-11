CIBERSEGURETAT
Una empresa del país notifica a l’ANC-AD que ha estat víctima d’un atac informàtic
Una empresa del país va comunicar a l’Agència Nacional de Ciberseguretat d’Andorra (ANC-AD) que havia estat víctima d’un atac cibernètic. La incidència va ser notificada a l’organisme estatal amb l’objectiu d’activar els protocols de seguiment i anàlisi previstos davant aquesta mena d’episodis. La companyia afectada va detectar moviments irregulars en els seus sistemes informàtics i va decidir informar-ne l’agència especialitzada per tal d’avaluar l’abast de l’atac i determinar les possibles conseqüències sobre les dades o els serveis digitals. Després de rebre la comunicació, l’organisme va iniciar les tasques de supervisió i assessorament tècnic habituals en aquests casos.
La companyia va detactar moviments irregulars
Fonts coneixedores de la situació van explicar que l’objectiu d’aquesta comunicació és facilitar la coordinació amb les autoritats especialitzades i reforçar la resposta davant possibles incidents de seguretat digital. L’empresa va començar a revisar els seus equips i infraestructures informàtiques per identificar l’origen de l’incident i comprovar si s’havia produït algun accés indegut o compromís d’informació. Aquestes verificacions també serveixen per reforçar les mesures de protecció i evitar que situacions similars es puguin repetir. L’ANC-AD va mantenir el seguiment del cas mentre es completaven les anàlisis tècniques corresponents, amb l’objectiu de determinar la naturalesa de l’atac i l’impacte real que podria haver tingut sobre els sistemes de la companyia afectada.