Cos diplomàtic
El nou ambaixador dels Estats Units visita la Casa de la Vall
Benjamin León ha mantingut mantenir una breu reunió amb els síndics per refermar les relacions diplomàtiques entre els dos països
El recentment nomenat ambaixador dels Estats Units a Andorra, Benjamin León, ha visitat aquest matí la Casa de la Vall, on ha estat rebut pel síndic general, Carles Ensenyat, i la subsíndica general, Sandra Codina. Durant la visita, l’ambaixador s’ha interessat per la història d’Andorra i la seva tradició parlamentària.
León ha signat el Llibre d’Or del Consell General abans de mantenir una breu reunió amb els síndics per refermar les relacions diplomàtiques entre Andorra i els Estats Units. L’ambaixador també participarà en els actes del Dia de la Constitució, que reuniran una cinquantena de representants del cos diplomàtic acreditat a Andorra.
NACIONAL
Redacció