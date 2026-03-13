Afers Exteriors

Espot es reuneix amb el nou ambaixador dels Estats Units

En la trobada han refermat la voluntat de continuar treballant conjuntament en àmbits com l’educació i la tecnologia

El cap de Govern, Xavier Espot, conversant amb el nou ambaixador dels Estats Units d'Amèrica, Benjamín León.

El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit amb el nou ambaixador dels Estats Units d’Amèrica a Andorra, Benjamín León, que es troba al país amb motiu dels actes de celebració del 33è aniversari de la Constitució.

Durant la trobada han tractat la cooperació entre els dos països i han refermat la voluntat de continuar treballant conjuntament en àmbits com l’educació i la tecnologia.

