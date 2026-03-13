Afers Exteriors
Espot es reuneix amb el nou ambaixador dels Estats Units
En la trobada han refermat la voluntat de continuar treballant conjuntament en àmbits com l’educació i la tecnologia
El cap de Govern, Xavier Espot, s’ha reunit amb el nou ambaixador dels Estats Units d’Amèrica a Andorra, Benjamín León, que es troba al país amb motiu dels actes de celebració del 33è aniversari de la Constitució.
Durant la trobada han tractat la cooperació entre els dos països i han refermat la voluntat de continuar treballant conjuntament en àmbits com l’educació i la tecnologia.
Redacció