Meteo
Neu per la Constitució i alerta per vent intens diumenge
Les temperatures baixaran prop de 10 graus respecte a les d'avui
L'aniversari de la Constitució serà passat per neu i amb unes temperatures baixes, que no superaran els 10 graus a Andorra la Vella. Tot i que avui serà un dia estable, al vespre començaran a arribar els primers ruixats dispersos que es generalitzaran durant la nit i matinada del demà, amb una cota de neu que anirà baixant dels 2.000 metres fins als 1.200 durant la matinada. Serà demà al matí, però quan el front deixarà les precipitacions més abundants arreu del país, que seran persistents al nord durant tot el dia i que es poden tornar a generalitzar de cara a la nit, amb un descens notable de les temperatures i una cota de neu als 900 metres, motiu pel qual s'ha activat l'avís groc per acumulació de neu al nord d'Andorra.
El servei meteorològic nacional informa que diumenge la cota de neu es mantindrà als 900 metres al llarg del dia, però amb precipitacions centrades al nord d'Andorra que arribaran amb menys intensitat al centre i sud. El servei activarà l'avís groc per forts vents, que poden arribar als 80 quilòmetres per hora als fons de vall i fins als 120 en altitud. Diumenge les temperatures no superaran els 7 graus a la capital, els 3 a 1.500 metres o els -4 al Pas.
Protecció civil recomana limitar els desplaçaments
Protecció civil ha emès una sèrie de consells per fer front a les alertes meteorològiques activades el cap de setmana. El cos de seguretat recomana limitar els desplaçaments amb vehicle, consultar l'estat de les carreteres i planificar les activitats de muntanya, ja que "el torb dificultarà la visibilitat".