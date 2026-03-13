Alerta taronja per fortes ventades al nord de Catalunya

Protecció Civil ha activat en fase d’alerta el pla VENTCAT amb avís groc i taronja per la previsió de ratxes de vent fortes aquest diumenge a diverses comarques de la meitat nord de Catalunya. Les ventades afectaran sobretot el Ripollès, on poden superar els 126 quilòmetres per hora, i també el Berguedà i l’Alt Empordà, amb ratxes de fins a 90 quilòmetres per hora.

El servei meteorològic de Catalunya alerta que el vent bufarà de component nord i oest i pot provocar torb a cotes altes, fet que reduirà la visibilitat. També es preveu mala mar a l’Alt i Baix Empordà i possibles nevades de més de 20 centímetres per sobre dels 1.200 metres a la Vall d’Aran i el Pallars Sobirà.

Protecció Civil recomana assegurar objectes a balcons i façanes, evitar zones amb arbrat o mobiliari urbà inestable i extremar la prudència en els desplaçaments amb vehicle. També aconsella posposar activitats a l’aire lliure, especialment en zones boscoses o a la costa.

