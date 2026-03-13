SESSIÓ DE CONTROL
Les grans superfícies comercials i les quotes encenen la tornada al Consell
Escalé posa en dubte que els projectes tinguessin les autoritzacions pertinents
El debat sobre el creixement comercial i demogràfic va centrar part de la primera sessió de control al Consell General del període actual, que va derivar en una discussió sobre les quotes d’immigració i el model de creixement que necessita el país. El president de Concòrdia, Cerni Escalé, va advertir que els projectes de grans superfícies comercials previstos podrien superar els 100.000 metres quadrats, “un volum 145 vegades superior a una botiga de Zara normal, que té uns 700 metres quadrats i 40 treballadors”. Segons Escalé, aquestes infraestructures requeriran més de 1.000 llocs de treball, sobrecarregant encara més la demografia del país. “El Govern ha d’escollir quines activitats es poden desenvolupar al país i si aquestes grans superfícies s’han d’establir o no”, va remarcar. A més, va expressar “dubtes raonables” sobre que aquests centres hagin aconseguit les autoritzacions prèvies que preveu la Llei del comerç.
El 'Pas canviat' de l'oposició
Oliver Vergés
La ministra d’Interior, Ester Molné, va ser la parella de ball d’Escalé i va defensar que des del principi de la legislatura només s’ha tramitat una sol·licitud d’aquest tipus, i que aquesta sí que va seguir la normativa establerta. Sobre els altres dos centres comercials projectats i aprovats la legislatura passada, Molné no va poder confirmar si havien passat pel filtre del Govern.
“Cal un full de ruta que permeti als residents viure amb dignitat i als serveis públics funcionar”
El que sí que va poder apuntar la titular d’Interior va ser que, si el grup estava en contra de les grans superfícies, “el comú d’Andorra la Vella podria haver-les frenat creant condicions específiques per limitar l’impacte dels grans centres comercials”, recordant que les disposicions del POUP poden incidir sobre el creixement urbanístic. Escalé, però, va replicar que “el comú fa una validació dels criteris comercials, però no pot denegar grans infraestructures. Si la sol·licitud ja ha estat entrada, no es pot denegar sense indemnitzacions importants”.
Mas afirma que la recepta electrònica entrarà en funcionament abans del 2027
Àlex Ripoll
“Posar en dubte que els projectes s’han fet sense autorització no és de rebut”
Finalment, davant la insistència d’Escalé per conèixer si els centres comptaven amb permís, el cap de Govern, Xavier Espot, va sortir al pas: “Vostè fa preguntes molt concretes, però si ho vol saber, faci una pregunta escrita. La senyora ministra ha parlat d’aquesta legislatura, però posar en dubte que els projectes s’han tirat endavant sense autorització no és de rebut. I si no s’han fet bé les coses, s’actuarà en conseqüència, però hem d’assumir que sí.”
“El comú d’Andorra la Vella podria haver frenat les superfícies creant condicions específiques”
Quina quota cal?
Més enllà dels permisos, Escalé va insistir que la construcció de nous centres comercials obliga a parlar també de les quotes d’immigració i de la necessitat de treballadors, especialment en un context de retallades impulsades pel Govern. “Cal un full de ruta que permeti als residents viure amb dignitat i als serveis públics funcionar correctament”, va clamar. El Govern, en canvi, va defensar la necessitat de tenir flexibilitat per adaptar les quotes.
Escalé demana més duresa amb les sancions de la Llei del català
Àlex Ripoll
“Seria millor analitzar quin model volem i, a partir d’aquí, tirar endavant el projecte”
La presidenta del grup parlamentari socialdemòcrata, Susanna Vela, igual que Escalé, va plantejar la necessitat de definir primer el model de país: “No seria millor analitzar quin model volem i, a partir d’aquí, decidir com tirar endavant el projecte?”
El Govern plantejarà a Macron la necessitat d'un tren entre Andorra i França
Àlex Ripoll
Espot va defensar l’estratègia de l’executiu, subratllant que planificació i flexibilitat no són incompatibles: “Governar és trobar un punt d’equilibri entre les necessitats del teixit econòmic i fer canvis de manera progressiva. El model el tenim clar i treballem amb eines per ajustar les quotes segons les necessitats.”