Festival
L'Snowrow dona el tret de sortida a Grandvalira amb centeners de participants
L'esdeveniment comptarà a més amb un ampli dispositiu policial i s'allargarà tot el cap de setmana
L'Snowrow ha donat el tret de sortida aquest divendres als sectors de Grau Roig i el Pas de la Casa amb centenars de participants, en una festivitat que s'allargarà tot el cap de setmana. L'esdeveniment, organitzat conjuntament amb elrow, es consolida així com un dels festivals més potents de la temporada d'hivern, després de l'èxit de les edicions del 2023 i 2024, que van congregar més de 8.000 persones.
L'Snowrow combina música electrònica, activitats de neu i espectacles immersius, que transformarà les pistes d'esquí en un gran escenari a l'aire lliure amb múltiples espais i ambientacions.
Enguany, però la novetat és que hi haurà un ampli dispositiu policial, destinat expressament a aquest festival i al de Maricongelada. La policia d'Andorra, desplegarà, de fet, quasi tots els agents disponibles a Andorra, inclosos efectius que tenien festa i treballaran durant el cap de setmana. Tot plegat, en un festival on la principal activitat es concentra entre la tarda i la nit.-
NACIONAL
Ampli dispositiu policial al Pas de la Casa per dos festivals
Redacció