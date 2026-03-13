Trobats morts un home i una dona en dues pensions d'Andorra la Vella i Escaldes
Els avisos han arribat a la tarda, i es tractaria de morts naturals
Els serveis d'emergència s'han mobilitzat aquesta tarda per la mort d'una dona i un home en dues pensions d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. La defunció de l'home, d'uns 50 anys, s'ha produit a l'aparthotel Aconcagua d'Andorra la Vella. El restaurant on solia anar a dinar l'home ha avisat el seu germà, ja que feia dos dies que no el veien, i aquest ha avisat la policia que hauria estat la que ha localitzat el cos. La dona ha mort a la pensió el Roser d'Escaldes-Engordany.
La policia explica que no hi hauria signes de violencia i que es tractaria de morts naturals. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat efectius policials, el metge forense i els serveis funeraris.
