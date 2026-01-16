SUCCESSOS
Troben una persona morta en una pensió d’Escaldes
Els serveis d’emergència es van desplaçar ahir al migdia a la pensió Granja Roser d’Escaldes després que s’hi localitzés una persona morta. La policia va rebre l’avís cap a dos quarts de dues del migdia i fins al lloc s’hi van desplaçar efectius policials, dues ambulàncies del servei d’emergències mèdiques i un vehicle dels bombers.
La mort apunta que s’hauria produït per causes naturals
Un cop al lloc dels fets, els professionals sanitaris només van poder confirmar la defunció. Les autoritats van informar que tot apuntava que la mort s’hauria produït per causes naturals. L’actuació va quedar sota supervisió judicial i els agents van romandre a l’establiment fins a l’arribada del batlle, que va procedir a certificar la mort i va autoritzar l’aixecament del cadàver ja poc abans de les quatre de la tarda