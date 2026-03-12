Estadística
El salari medià al gener és de 2.194 euros
El nombre d'assalariats se situa en 49.082 persones
El salari medià avançat del gener se situa en 2.194,74 euros, segons indiquen les dades del departament d'Estadística aquest dijous, la qual cosa suposa un increment del 4,9% respecte al mes de gener avançat del 2025.
La xifra d'assalariats, també creix, i ho fa fins a les 49.082 persones, la qual cosa suposa un increment de l'1,9% respecte al mateix mes de l'any anterior. La que ha experimentat una tendència més a l'alça, però, ha estat la massa salarial, que ha augmentat un 5,9% fins a arribar als 131,98 milions d'euros. El salari mitjà avançat, tampoc es queda enrere, i al gener se situa en 2.688,97 euros, 101,88 euros més que l'any passat.
