ESTADÍSTICA
El salari medià va pujar fins als 2.299 euros el desembre del 2025
El departament d’Estadística va publicar que el salari medià avançat corresponent al mes de desembre es va situar en 2.299,47 euros, fet que va representar un increment del 6% respecte al mateix mes de l’any anterior. Aquest indicador va confirmar la tendència a l’alça dels sous al país durant el 2025.
El nombre d’assalariats va arribar als 49.375 treballadors, un 2,1% més en comparació amb el desembre de l’any anterior, mentre que la massa salarial total va ascendir fins als 161,78 milions d’euros, amb un augment interanual del 7%. Paral·lelament, el salari mitjà avançat també va créixer, situant-se aproximadament 150 euros per sobre del registrat un any abans.
En conjunt, les xifres van reflectir un tancament d’any marcat per la consolidació de la recuperació del mercat laboral, amb una ocupació sostinguda i increments salarials generalitzats.