Habitatge
L'USdA alerta que els lloguers poden arribar a pujar "més del 100%"
El sindicat afirma que el projecte permet apujar els lloguers fins al preu de l’habitatge assequible en tres anys
La Unió Sindical d’Andorra (USdA) assegura que la descongelació dels lloguers "pot provocar increments de fins a més del 100% en alguns contractes antics". Segons el sindicat, el projecte de llei permet que, quan el preu d’un lloguer estigui per sota del preu de referència de l’habitatge assequible públic, el propietari el pugui apujar progressivament fins a aquest nivell en un termini de tres anys.
En parròquies com Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, aquest preu de referència se situa al voltant dels 10,70 euros per metre quadrat. "Això significa que molts contractes antics, que actualment tenen lloguers més baixos, podrien experimentar increments molt importants en poc temps", amb pujades que el sindicat calcula que podrien situar-se entre el 50% i més del 100% "si els preus convergeixen cap a aquest nivell".
NACIONAL
Topall a l’IPC per començar
Dolors Moreno
L'USdA també alerta que la reforma preveu eliminar progressivament la pròrroga dels contractes entre el 2027 i el 2030, fet que liberalitzaria 20.000 dels aproximadament 25.000 contractes de lloguer existents a Andorra. Segons el sindicat, "aquesta situació podria facilitar tant l’augment dels preus com la substitució de llogaters per altres amb més capacitat econòmica".