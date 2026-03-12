Estadística
L’índex de confiança empresarial millora respecte el tercer trimestre
La dada registra un increment de l'1,67
L’índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) d’Andorra, que elabora Estadística, se situa en 102,62 en el quart trimestre del 2025, fet que suposa que es augmenti en un 1,67 respecte al trimestre anterior, quan se situava en 100,95. En termes anuals, però l’índex registra un descens del 2,6% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa al sector d’activitat, l'evolució trimestral és desigual. El sector agrícola (+60%) i els serveis (+2,36%) presenten els augments més destacats, mentre que la construcció (-1,52%) experimenta un lleu retrocés i la indústria (-4,99%) mostra un comportament "clarament negatiu". En termes anuals, només l'agricultura presenta una variació anual positiva (+14,42%), En canvi, els serveis (-1,80%), i especialment la indústria (-6,20%) i la construcció (-5,57%), registren descensos significatius.
Segons l’informe d’Estadística, la confiança empresarial ha mostrat un comportament heterogeni, amb una tendència global positiva respecte al trimestre anterior. Les pujades més destacades es concentren entre l'agricultura (+60%) i l'hostaleria (+16,63%). Presenten retrocessos rellevants les activitats financeres i d'assegurances (-5,12%) i la indústria (-4,99%).
En termes anuals, només tres sectors registren un creixement interanual positiu: l’agricultura (+14,42%), les activitats professionals i administratives (+3,30%) i, lleugerament, les activitats recreatives i altres serveis (+0,09%). Per contra, la majoria de sectors presenten retrocessos anuals, entre els més destacats hi ha les activitats financeres i d’assegurances (-11,30%), seguides pel comerç (-6,95%), la indústria (-6,20%) i la construcció (-5,57%).