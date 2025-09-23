ESTADÍSTICA
L’índex de confiança empresarial es manté en el segon trimestre
La dada registra un increment de l’1,69% en comparació amb el mateix període del 2024
L’índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) d’Andorra, que elabora Estadística, se situa en el 99,78 en el segon trimestre del 2025, fet que suposa que es mantingui estable, respecte al trimestre anterior, quan se situava en 99,79. En termes anuals, l’índex registra un increment de l’1,69% en comparació amb el mateix període de l’any anterior.
Pel que fa al sector d’activitat, la confiança empresarial millora en la construcció (+3,20%) i en la indústria (+2,14%), mentre que decreixen el sector serveis (-0,71%) i agrícola (-3,82%). En termes anuals destaquen el sector serveix amb un creixement del 2,20%, seguit de la construcció amb un augment del 0,21%. El sector industrial, en termes anuals, mostra una disminució del 6,4% i el sector agrícola presenta un descens del 13,54%.
Segons l’informe d’Estadística, la confiança empresarial ha mostrat un comportament heterogeni, amb una tendència estable respecte al primer trimestre del 2025. Les pujades més destacades es concentren entre les activitats financeres i d’assegurances (+17,6%) i el sector del transport i emmagatzematge (+8,38%). Presenten retrocessos rellevants l’hoteleria (-10,46%) i les activitats d’informació i comunicacions (-5,50%).
En termes anuals, els sectors amb un major creixement són el transport i emmagatzematge (+26,61%) i les activitats immobiliàries (+10,71%). Per contra, l’agricultura presenta la disminució més marcada (-13,54%), seguida de la indústria (-6,44%) i el comerç (-1,94%). Aquest comportament heterogeni posa de manifest l’existència de dinàmiques diferenciades entre sectors.
EL PRODUCTE INTERIOR BRUT CREIX UN 2,2%
Les dades aportades per Estadística indiquen que l’evolució del PIB ve marcada per la dinàmica del sector serveis, que ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En aquest sentit, aquesta activitat econòmica ha experimentat un augment del 4,3%. Seguint la mateixa tendència, la construcció manté una dinàmica a l’alça, amb una pujada del 6,6%, així com l’agricultura, que experimenta un creixement de l’1,3%. Per contra, la indústria decreix un 4,6%. L’informe detalla que l’economia andorrana se situa per sobre de la variació de la francesa (+0,8%) i de la Unió Europea (+1,6%).