RESPOSTA DEL GOVERN
Immigració va refusar 55 reagrupaments durant l’any passat
El Govern va tramitar 1.290 sol·licituds de reagrupament familiar el 2025, de les quals 1.125 es van resoldre favorablement, 55 es van denegar i 110 continuaven pendents. Així ho va indicar la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, en una resposta parlamentària a la consellera de Concòrdia Núria Segués.
El principal motiu de denegació va ser l’incompliment dels requisits econòmics, amb 40 expedients. També hi va haver casos per expulsió de la persona a reagrupar, antecedents penals, manca de residència al país, que la persona no fos considerada a càrrec o manca de documentació. Segons Molné, no està previst cap règim transitori per a les famílies afectades pels canvis normatius i l’executiu actuarà d’acord amb la Llei qualificada d’immigració d’Andorra, que preveu l’“anul·lació de l’autorització d’immigració, concretament el fet que es constati que el titular d’una autorització d’immigració ha incomplert la normativa en matèria de reagrupament, o que un o diversos dels familiars del titular d’una autorització d’immigració es troben en situació irregular al Principat”.
La majoria de casos provenen de ciutadans espanyols
La majoria de sol·licituds provenen de ciutadans espanyols (292), seguits de colombians (115), francesos (98), argentins (61), peruans (52) i portuguesos (41). A més, es van tramitar 125 sol·licituds de reagrupament amb treball, de les quals 124 es van aprovar. La ministra va indicar que el Govern no disposa d’una xifra concreta de menors en situació irregular al país.