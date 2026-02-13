RESIDÈNCIA
Immigració tramita 1.727 permisos d’agost a octubre
Entre l’agost i l’octubre del 2025, el servei d’Immigració ha acordat un total de 1.727 autoritzacions inicials, que representa una variació positiva del 4,3% respecte al mateix període de l’any passat.
Pel que fa a les autoritzacions prorrogables, se n’han concedit 1.453, un 4,8% més que durant el mateix període del 2024. Així mateix, de permisos de residència i treball se n’han acordat 898, el que equival a un augment del 2,6%. Els permisos de residència simple han suposat 452 autoritzacions, un augment del 3,9% respecte al mateix període del 2024, i pel que fa als permisos per a treballadors fronterers han estat 89, un 50,8% més que en el mateix període de l’any anterior.
Les autoritzacions de treball temporal han augmentat un 105,1% respecte al mateix període del 2024, i se n’han concedit 121. Les temporals per a empreses estrangeres van ser 93, i les d’estudis, 59.