CANVI D'ETAPA
El Govern pren el relleu del Cercle en la celebració de la Nit Literària
Des de l’organització assenyalen que fer el certamen s’havia tornat cada cop més complex per a una junta directiva envellida
El Govern, després que el Cercle de les Arts i de les Lletres anunciés que deixarà d’organitzar la Nit Literària Andorrana, va confirmar ahir que treballa per garantir la continuïtat d’aquest espai central de la cultura del país. La ministra de Cultura, Mònica Bonell, va avançar que l’executiu vol assumir el relleu i impulsar una nova etapa del certamen, amb un format encara per definir però amb la voluntat de preservar-ne l’essència.
La decisió arriba després que el Cercle comuniqués que no podia continuar assumint l’organització d’un esdeveniment que durant gairebé mig segle ha estat una de les cites culturals més emblemàtiques del Principat.
“Des del Govern volem continuar tenint aquest espai per reconèixer el sector literari”
Segons Bonell, l’objectiu és mantenir un espai de reconeixement al món literari andorrà, encara que adopti una nova forma. “Des del Govern volem continuar tenint aquest espai per reconèixer el sector literari”, va remarcar la ministra.
La futura celebració conservarà l’esperit que ha definit la Nit Literària durant dècades, però incorporarà canvis derivats de les propostes del sector. “És l’oportunitat de recollir la feina que s’ha fet fins ara, que és molt important, i també recollir totes les aportacions que ens han fet des del sector literari i plasmar-ho en una Nit Literària que serà diferent”, va explicar la ministra. “Tindrà l’essència de tots aquests anys, però també serà diferent perquè intentarem incorporar aquestes aportacions.”
Mantenir patrocinadors
Un altre dels elements clau serà preservar el suport dels patrocinadors privats que, durant dècades, han contribuït a finançar els guardons vinculats a la Nit Literària.
“També em voldria adreçar a tots els dotadors que aquests anys han estat col·laborant amb el Cercle”, va indicar Bonell. “Ens posarem aviat en contacte amb ells perquè és molt important que aquest mecenatge no es perdi.”
La ministra va subratllar que la continuïtat d’aquest suport econòmic serà essencial per mantenir l’ecosistema dels premis literaris.
Esgotament i relleu
El periodista i escriptor Robert Pastor va explicar que el pes de gairebé cinc dècades d’organització continuada ha acabat passant factura. “La junta ha quedat envellida; gairebé tots els membres ronden la vuitantena. Després de quaranta-set edicions, cada any es fa més difícil assumir tota la feina”, va afirmar. Pastor recorda que, en algunes edicions, els membres del jurat han hagut de llegir gairebé una vintena de novel·les en només un mes.
“Després de quaranta-set edicions, cada any es fa més difícil assumir tota la feina”
Aquest esforç sostingut s’ha vist agreujat per tensions internes dins del mateix Cercle, que, segons diverses fonts, van deixar l’actual president, Joan Burgués, en una situació delicada.
“Sempre s’ha de deixar la cadira a temps per donar espai a les noves generacions”
Maria Carme Joanot, expresidenta adjunta de l’entitat, va admetre que hi ha hagut discrepàncies, però va defensar que el relleu generacional és inevitable. “Sempre s’ha de deixar la cadira a temps per donar espai a les noves generacions”, va afirmar.
UN RITUAL QUE VERTEBRA LES LLETRES ANDORRANES
Actualment, la Nit Literària s’ha convertit en el punt de trobada anual del món literari andorrà: autors, editors, institucions i representants d’entitats privades comparteixen un mateix espai, consolidant una cita imprescindible dins del calendari cultural del Principat.
Entre els premis més destacats figura el Fiter i Rossell, dedicat a la novel·la, dotat amb 10.000 euros i considerat un dels guardons literaris més prestigiosos del país.